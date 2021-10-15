Главный тренер «Салавата» прокомментировал поражение в овертайме матча с «Автомобилистом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (3:4 ОТ).



«Сложный матч. Мы забросили быструю шайбу, но игру начали медленно. Мы прекрасно понимали, что если будем терпеливыми, то моменты придут. Но в конце соперник воспользовался нашими ошибками и удалениями, после чего началась новая игра. При третьей шайбе случилась неправильная коммуникация между игроками и Да Коста сравнял счёт. Что касается овертайма, мы играли на равных, но в концовке соперник убежал и забил. Мы недовольны этим результатом, мы подарили сопернику победу.



У Алалыкина очень высокий коэффициент полезных действий? Он очень талантливый молодой хоккеист, даёт много энергии. Во время нашего второго гола он провёл классный силовой, после чего мы забили. Мы даём ему время с ротацией, чтобы он мог восстановиться и отдохнуть. Нужно чаще выводить Мухамадуллина на бросок в большинстве? У нас много работы над большинством. Нужно работать над игрой в неравных составах, потому что это приносит результат.



У команды проблемы с физикой? Нам предстоят непростые матчи. У нас плотный график, накопились травмы, хоккеисты не до конца успевают восстанавливаться. Нам нужно найти выход из ситуации. Не будем забывать, что у команды было отличное начало сезона. Когда Тихонов будет готов играть? Думаю, подробную информацию получим на следующей неделе. Он уже катается на льду, но мы ждём решения докторов», — приводит слова Лямси «Горобзор.ру».