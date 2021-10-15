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Назаров бросил бутылку с водой в заградительное стекло после победной шайбы «Трактора»

Назаров бросил бутылку с водой в заградительное стекло после победной шайбы «Трактора»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» обыграл «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске и завершилась со счётом 4:2 (1:2, 0:0, 3:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

На 58-й минуте Алексей Бывальцев выиграл вбрасывание. Теэму Пулккинен подхватил шайбу, сместился в сторону и нанёс резкий бросок в верхний угол — Магнус Хелльберг не успел среагировать.

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров бросил бутылку с водой в заградительное стекло скамейки запасных после гола Пулккинена. Шайба, пропущенная «Сочи» на 58-й минуте игры, принесла «Трактору» победу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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