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«Барыс» в серии буллитов обыграл «Куньлунь», прервав серию из двух поражений

«Барыс» в серии буллитов обыграл «Куньлунь», прервав серию из двух поражений
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на стадионе «Арена-Мытищи» и завершилась в серии буллитов со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2021, пятница. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 2
Б
Барыс
Нур-Султан
0:1 Михайлис (Валк, Альсинг) – 21:01' (5x5)   1:1 Вонг (Спроул, Челиос) – 58:10' (5x5)   1:2 Михайлис – 65:00' (ПБ)

На 22-й минуте Никита Михайлис вывел нур-султанскую команду вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Кёртис Валк и Олле Альсинг. На 59-й минуте «Куньлунь» сравнял счёт усилиями Тайлера Вонга. Победную шайбу в серии буллитов забросил Никита Михайлис.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» в Санкт-Петербурге сыграет с СКА. «Куньлунь Ред Стар» встретится в Ярославле с «Локомотивом». Обе встречи пройдут 17 октября.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
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