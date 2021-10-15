«Барыс» в серии буллитов обыграл «Куньлунь», прервав серию из двух поражений

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на стадионе «Арена-Мытищи» и завершилась в серии буллитов со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

На 22-й минуте Никита Михайлис вывел нур-султанскую команду вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Кёртис Валк и Олле Альсинг. На 59-й минуте «Куньлунь» сравнял счёт усилиями Тайлера Вонга. Победную шайбу в серии буллитов забросил Никита Михайлис.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» в Санкт-Петербурге сыграет с СКА. «Куньлунь Ред Стар» встретится в Ярославле с «Локомотивом». Обе встречи пройдут 17 октября.