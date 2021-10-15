Гусев: подписал контракт со СКА на год, потому что всё равно смотрю в сторону НХЛ

Нападающий СКА Никита Гусев поделился мыслями после первого матча после возвращения из НХЛ с «Йокеритом» (4:5 ОТ).

«С нагрузкой хорошо справлялся. Чувствовал себя хорошо. Проблем не было, только нюансы в командной тактике. Темп игры был хороший, но не получалось исполнять моменты, которые я должен был исполнять. Всё впереди. Не очень хорошо пропускать гол в первой же смене, но всякое бывает. Будем улучшаться. Думаю, хоккей в КХЛ точно изменился, но как сильно – не могу сказать. Надо сыграть пару матчей.

Как возвращался в КХЛ? Всех нюансов я не скажу, были хорошие и плохие моменты. Я выбрал играть больше, играть в КХЛ. Подписал контракт на год, потому что всё равно смотрю в сторону НХЛ и надеюсь хорошо себя проявить в России. Не могу раскрыть все карты, почему поехал на просмотр в «Торонто». Решил, что в «Торонто» мне дадут шанс сыграть с хорошими партнёрами, проявить себя в большинстве. Одна из моих основных целей в этом сезоне — помочь сборной на Олимпиаде, помочь клубу», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.