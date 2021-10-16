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Наставник «Детройта» — о грубом ударе Ларкина: он думал, что мы должны сами защитить себя

Наставник «Детройта» — о грубом ударе Ларкина: он думал, что мы должны сами защитить себя
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Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Джефф Блэшилл прокомментировал эпизод встречи с «Тампой-Бэй Лайтнинг» (6:7 ОТ), когда капитан «Красных Крыльев» Дилан Ларкин, на котором применили опасный силовой приём, с разворота ударил по лицу игрока «молний» Мэтью Жозефа. Нападающий получил одноматчевую дисквалификацию.

«Дилан встаёт, судьи не свистят удаление… Опять же, я полагаю, что в этот момент он думал, что мы должны сами защитить себя здесь… Думаю, Ларкс сказал бы вам, что хотел бы не совершать этого поступка. То, что он сделал, на самом деле было лишь попыткой привлечь внимание, чтобы сбросить перчатки. Но лично мы бы хотели оказаться в положении, когда судьи зафиксировали нарушение при силовом приёме. Тогда не знаю, случилось бы что-нибудь подобное», — приводит слова Блэшилла журналист The Athletic Макс Балтман на своей странице в «Твиттере».

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