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Первая шайба Подколзина в НХЛ помогла «Ванкуверу» обыграть на выезде «Филадельфию»

Первая шайба Подколзина в НХЛ помогла «Ванкуверу» обыграть на выезде «Филадельфию»
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Филадельфия Флайерз» на своём льду уступила «Ванкувер Кэнакс» со счётом 4:5 по буллитам.

В составе «Ванкувера» отличились 20-летний российский форвард Василий Подколзин, Элиас Петтерссон, Алекс Чиассон и Джей Ти Миллер. За «Филадельфию» забрасывали Джоэль Фараби, Кэм Аткинсон, Трэвис Конечны и Клод Жиру. В серии штрафных бросков сильнее оказались гости благодаря точным броскам Петтерссона и Миллера.

Подколзину удалось провести на льду 7 минут и 3 секунды и заработать показатель полезности «+1». Его соотечественник из «Филадельфии» защитник Иван Проворов также набрал первый балл за результативность в текущем сезоне, отметившись голевой передачей, — его игровое время составило 28.28 при коэффициенте полезности «+2».

В следующем матче «Филадельфии» предстоит принять на своём льду «Сиэтл Кракен», а «Ванкувер» на выезде сыграет с «Детройт Ред Уингз».

НХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2021, суббота. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 5
Б
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Фараби (Эллис, Проворов) – 06:15' (5x5)   1:1 Подколзин (Майерс, Экман-Ларссон) – 22:36' (5x5)   1:2 Петтерссон (Миллер, Чиассон) – 24:07' (5x4)   1:3 Чиассон (Миллер, Хьюз) – 29:36' (5x3)   2:3 Аткинсон (Фараби, Яндл) – 32:17' (5x5)   2:4 Миллер (Петтерссон, Гарланд) – 37:07' (5x5)   3:4 Конечны (Кутюрье, Яндл) – 57:43' (6x4)   4:4 Жиру (Кутюрье, Эллис) – 58:48' (6x5)   4:5 Миллер – 65:00' (ПБ)
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