Первая шайба Подколзина в НХЛ помогла «Ванкуверу» обыграть на выезде «Филадельфию»

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Филадельфия Флайерз» на своём льду уступила «Ванкувер Кэнакс» со счётом 4:5 по буллитам.

В составе «Ванкувера» отличились 20-летний российский форвард Василий Подколзин, Элиас Петтерссон, Алекс Чиассон и Джей Ти Миллер. За «Филадельфию» забрасывали Джоэль Фараби, Кэм Аткинсон, Трэвис Конечны и Клод Жиру. В серии штрафных бросков сильнее оказались гости благодаря точным броскам Петтерссона и Миллера.

Подколзину удалось провести на льду 7 минут и 3 секунды и заработать показатель полезности «+1». Его соотечественник из «Филадельфии» защитник Иван Проворов также набрал первый балл за результативность в текущем сезоне, отметившись голевой передачей, — его игровое время составило 28.28 при коэффициенте полезности «+2».

В следующем матче «Филадельфии» предстоит принять на своём льду «Сиэтл Кракен», а «Ванкувер» на выезде сыграет с «Детройт Ред Уингз».