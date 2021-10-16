Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Северсталь» — «Нефтехимик». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Миннесота» вырвала победу у «Анахайма» на последних секундах, Капризов набрал 1 очко

«Миннесота» вырвала победу у «Анахайма» на последних секундах, Капризов набрал 1 очко
Комментарии

В Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Анахайм Дакс» на своём льду уступил «Миннесоте Уайлд» со счётом 1:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2021, суббота. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Сильверберг (Шаттенкирк, Фаулер) – 20:17' (5x4)   1:1 Фиала (Цуккарелло, Капризов) – 37:35' (5x4)   1:2 Фолиньо (Дамба, Бродин) – 59:52' (5x5)

В составе хозяев отличился Якоб Сильверберг. За «Миннесоту» забрасывали Кевин Фиала и Маркус Фолиньо, отличившийся за восемь секунд до конца основного времени.

Российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов провёл на льду 20 минут и 9 секунд, отдал результативную передачу и заработал показатель полезности «0». Защитник «Уайлд» Дмитрий Куликов за 15 минут и 47 секунд не набрал очков, совершил три блока, один перехват и применил один силовой приём.

В следующем матче «Миннесоте» предстоит в гостях встретиться с «Лос-Анджелес Кингз», а «Анахайм» на выезде сыграет с «Калгари Флэймз».

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021