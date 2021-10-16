С. Фёдоров: последние дни ЦСКА искал себя. Прилагаю все усилия, чтобы стать лидером

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров поделился мыслями после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (2:1).
«Эта победа дорогого стоит. Последние дни мы искали себя, смотрели в зеркало, старались понять, как будем играть, где найти страсть. Пусть это не самая яркая победа, но я благодарен ребятам. Не секрет, что моя тренерская карьера только началась, и я прилагаю все усилия, чтобы стать лидером. И команда старается привыкнуть к определённым требованиям.
Костя Окулов сыграл надёжно, с шайбой у него всё получалось. Игравший первый матч за нас Владислав Каменев попал с корабля на бал, но справился с задачей и показал уровень, на который мы рассчитывали. У Лукаса Валльмарка травма не очень серьёзная, но ближайшую неделю по нему хороших новостей не ждём», — цитирует Фёдорова «РИА Новости Спорт».
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