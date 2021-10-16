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Видео первого очка Капризова в новом сезоне НХЛ после эффектной комбинации

Видео первого очка Капризова в новом сезоне НХЛ после эффектной комбинации
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов набрал первое очко в сезоне. Российский форвард отдал результативную передачу в матче с «Анахайм Дакс».

В ходе атаке в большинстве при счёте 1:0 в пользу «уток» Капризов смог сохранить шайбу в зоне, успев «проткнуть» снаряд мимо нескольких игроков «Анахайма» на своего партнёра. Затем, приняв пас, россиянин отдал передачу на Матса Цуккарелло, который сделал прострел вдоль ворот. На дальней штанге пас замкнул Кевин Фиала, сравнявший счёт.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Напомним, в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Анахайм Дакс» на своём льду уступил «Миннесоте Уайлд» со счётом 1:2.

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