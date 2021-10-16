Экс-игрок «СЮ» — о словах Умарка о России: с него пылинки тут сдували, а он говорит дрянь

Бывший игрок «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко поделился мнением о высказываниях Линуса Умарка о своих страхах во время выступления в КХЛ.

«Линус Умарк уехал из России и в недавнем интервью сказал, что мог умереть на льду? Да, я читал. Честно, возмущён. Очередной иностранный хоккеист, с которого в России пылинки сдували, делали всё, чтобы он спокойно играл и ни о каких бытовых вопросах не беспокоился, концентрировался только на хоккее. А в итоге он уехал и сразу начал гадости говорить. Я к иностранцам всегда нормально относился, но есть отдельные личности, которые ведут себя подобным образом.

Это не зависит от национальности или ещё чего-то. Такой характер у человека. Но порой меня возмущает разница в отношении к легионерам и местным, родным хоккеистам. Мы для них все условия создаём, а они потом врут и вот так высказываются. Неправильно всё это.

Удивлён ли тем, что он говорил? Нет. Я давно говорил, что он уедет и будет так себя вести. Сел почитать это интервью, и в голове у меня: «О, а я об этом говорил». Казалось, что в Уфе ему комфортно и у него тут все условия? Им всем тут комфортно, потому что всех облизывают без остановки. Поэтому наши игроки здесь не ценятся, а иностранцам — всё. Они тут деньги зарабатывают, уезжают и начинают про Россию говорить всякую дрянь», — приводит слова Григоренко «Горобзор.ру».