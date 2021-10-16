Проворов — о поражении от «Ванкувера»: просто случилось слишком много неудачных отскоков

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов подвёл итоги встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (4:5 Б).

«В первом периоде мы играли быстро, хорошо двигались и контролировали шайбу, опережая соперника и не давая им времени. Но во втором периоде роли поменялись, а мы слишком часто нарушали правила. В третьем периоде и овертайме игра была равной, а затем случились буллиты. Но в любом случае сегодняшняя встреча показала, что у нас есть характер. Пожалуй, сегодня просто случилось слишком много неудачных отскоков», — цитирует Проворова официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Филадельфия Флайерз» на своём льду уступила «Ванкувер Кэнакс» со счётом 4:5 по буллитам.