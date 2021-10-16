Костин: Хартли работал со мной весь прошлый год. Хотел, чтобы я стал «надёжным игроком»

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Клим Костин поделился ожиданиями от предстоящего сезона в НХЛ.
«Я не могу быть более взволнованным, чем сейчас. Моя цель на протяжении последних четырёх лет — пробиться в состав „Сент-Луиса. Сейчас я здесь, и этому очень рад.
Лагерь получился не очень хорошим. Но я просто стараюсь становиться лучше после каждого матча. И надеюсь, что регулярный чемпионат у меня получится сильнее, чем предсезонка. Мне нужно работать над каждым аспектом своей игры. Есть много моментов, которые нужно улучшить.
Прошлый сезон в «Авангарде»? Мне очень помог главный тренер Боб Хартли. Он работал со мной весь год. Смотрел все мои смены после каждого матча. Он мне очень помог. И хотел, чтобы я стал универсальным игроком. Как он сказал, «надёжным игроком». Он научил меня играть в обороне. Спасибо Бобу и его тренерскому штабу. Это было невероятно — приехать в Россию и завоевать трофей. Я не мог ранее себе этого представить. Но теперь моя главная цель — Кубок Стэнли.
Плюс я хочу быть быстрее. Мой первый шаг — набрать скорость на льду. При этом работаю над руками, развитием мастерства, контролем шайбы. Мне нужно улучшать всё", — цитирует Костина официальный сайт НХЛ на русском языке.
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