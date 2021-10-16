«Нефтехимик» расторг контракт с лучшим бомбардиром клуба в прошлом сезоне
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ХК «Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракт с нападающим Либором Гудачеком, сообщается на официальном сайте команды.
В текущем сезоне форвард принял участие в 11 матчах, в которых набрал три очка за результативные передачи при показателе полезности «-3».
«Мы благодарим Либора за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.
В конце сентября нижнекамский клуб поместил Гудачека в список отказов. Ранее сообщалось, что в случае расторжения контракта по инициативе «Нефтехимика» Гудачек получит 50% от действующего контракта и может продолжить карьеру в одной из европейских лиг.
В прошлом сезоне форвард стал лучшим бомбардиром команды, набрав 38 (17+21) очков в 50 матчах регулярного чемпионата.
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