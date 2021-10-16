Главный тренер «Ванкувера» — о голе Подколзина: до матча шутили. И я сказал, что он забьёт
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Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Трэвис Грин прокомментировал первую шайбу в НХЛ форварда команды Василия Подколзина в матче с «Филадельфией Флайерз» (5:4 Б).
«Я очень рад за него, молодой парень забил свой первый гол в НХЛ. Сегодня утром мы шутили вместе с Подколзиным. И я сказал ему, что у меня есть предчувствие, будто сегодня он забросит одну. И в итоге приятно было это увидеть. Это по-настоящему особенный момент. Такое не забывается.
Все в команде рады за него. Все знают, как сложно попасть в эту лигу, как сложно играть в этой лиге и как сложно здесь забивать. Первый гол — это всегда событие, ты с детства мечтаешь об этом», — приводит слова Грина официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке.
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