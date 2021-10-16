«Был звонок, прекращаем сотрудничество». Экс-игрока «Салавата» отстранили от работы на ТВ

Воспитанник «Салавата Юлаева», бывший хоккеист Никита Щитов рассказал, что его отстранили от работы на местном телеканале. Возможная причина — жалоба на эксперта защитника уфимцев Михаила Науменкова.



«Всё получилось банально. Один из моих источников написал: «Что у тебя случилось на башкирском телевидении? Слышал, что тебя отстранили». Я даже не в курсе был этой ситуации. Через несколько дней мне ещё раз написали. Якобы после матча «Салават Юлаев» — «Йокерит» один из игроков уфимцев остался недоволен моим мнением. И от него пошло всё движение. Потом попросили не выводить меня в эфир. Об этом сказал ещё один мой источник. Я решил позвонить на телеканал БСТ и поинтересовался: так ли это на самом деле? Мне сказали: да, был звонок, мы временно прекращаем сотрудничество.

Всё произошло из-за жалобы Михаила Науменкова, которому не понравились мои комментарии? Возможно. Но я точно не знаю. Видел, что он оставил комментарии на странице инстаграма БСТ. Он упомянул меня, написал, что я фамилии не знаю, не разбираюсь. Я в ответ поздравил Михаила с победой и пожелал хорошего восстановления. Считаю, что сказал всё по делу в том эфире. И никого не критиковал. Сам бывший хоккеист. Моя главная цель — объяснить болельщикам, из-за чего случаются ошибки на льду, как действовать в той или иной ситуации. Я могу высказывать своё мнение, меня для этого и приглашали на эфиры. У меня есть за плечами хоккейный багаж, я человек не с улицы.

Удивлён ли тем, что хоккейный клуб в теории может повлиять на крупный телеканал? Ничего удивительного нет. Всё взаимосвязано. Я всё понимаю: местный канал, команде нужна поддержка. А теперь представьте, когда человек высказывает своё мнение. Я сказал в эфире, что, если бы был болельщиком, переключился бы на другой канал во втором периоде матча «Салават Юлаев» — «Йокерит», потому что игра была вялая. Но я высказываю свою точку зрения. Ну прекратили временно со мной сотрудничество, так это здорово. Значит, мои высказывания цепляли, был интерес. Люди смотрели», — цитирует Щитова «Горобзор.ру».