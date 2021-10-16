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«Зачем делать из него звезду? Пусть играет». Каменский — о дебютной шайбе Подколзина в НХЛ

«Зачем делать из него звезду? Пусть играет». Каменский — о дебютной шайбе Подколзина в НХЛ
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Член экспертного совета при Федерации хоккея России, вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский поделился мнением о дебюте нападающего «Ванкувер Кэнакс» Василии Подколзине.

«У Подколзина целый сезон впереди. Сейчас я хочу его просто поздравить, шайба придаст ему уверенности в дальнейших матчах. А делать звезду из человека после двух встреч, правильно это или нет? Да и зачем?

Хочу, чтобы он продолжал в том же духе. Пусть парень играет, итоги мы подведём в середине или конце сезона», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Филадельфия Флайерз» на своём льду уступила «Ванкувер Кэнакс» со счётом 4:5 по буллитам. На старте второй двадцатиминутки отметиться первой заброшенной шайбой в НХЛ удалось 20-летнему российскому форварду «Ванкувера» Василию Подколзину. Ему ассистировали Тайлер Майерс и Оливер Экман-Ларссон.

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