«Авангард» проанонсировал матч с «Сибирью» отсылкой на фильм «Дюна»

«Авангард» на странице в «Инстаграме» проанонсировал предстоящий матч с «Сибирью» отсылкой на фильм «Дюна».

«Люди лучше всего чувствуют себя тогда, когда у каждого есть своё место и каждый знает о своём положении в мире, в событиях, происходящих вокруг него. (с) Дюна

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Сибирское дерби расставит всё по своим местам. Встречаемся сегодня на льду «Арены Балашиха»!» — говорится в сообщении.

Напомним, это не первый случай, когда омичи анонсируют матч отсылкой на какое-либо поп-культурное произведение. 9 октября в преддверии встречи регулярного чемпионата КХЛ с московским «Спартаком» в «твиттере» «Авангарда» вышел анонс в стиле сериала «Игра в кальмара».

«Ястребы» сегодня примут в Балашихе «Сибирь». Начало встречи запланировано на 17:00 мск.