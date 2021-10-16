Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Северсталь» — «Нефтехимик». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Авангард» проанонсировал матч с «Сибирью» отсылкой на фильм «Дюна»

«Авангард» проанонсировал матч с «Сибирью» отсылкой на фильм «Дюна»
Комментарии

«Авангард» на странице в «Инстаграме» проанонсировал предстоящий матч с «Сибирью» отсылкой на фильм «Дюна».

«Люди лучше всего чувствуют себя тогда, когда у каждого есть своё место и каждый знает о своём положении в мире, в событиях, происходящих вокруг него. (с) Дюна

Сибирское дерби расставит всё по своим местам. Встречаемся сегодня на льду «Арены Балашиха»!» — говорится в сообщении.

Напомним, это не первый случай, когда омичи анонсируют матч отсылкой на какое-либо поп-культурное произведение. 9 октября в преддверии встречи регулярного чемпионата КХЛ с московским «Спартаком» в «твиттере» «Авангарда» вышел анонс в стиле сериала «Игра в кальмара».

«Ястребы» сегодня примут в Балашихе «Сибирь». Начало встречи запланировано на 17:00 мск.

Новость по теме
«Авангард» проанонсировал матч со «Спартаком» отсылкой на сериал «Игра в кальмара»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021