КХЛ получила около 750 млн рублей за ТВ-права в прошлом сезоне

Вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов рассказал о структуре доходов лиги от реализации ТВ-прав, комментируя контракт с ESPN на показ матчей в США.



«Средства от реализации ТВ-прав в целом — это 27% в общей структуре доходов (КХЛ объявляла о заработке в 2,8 млрд рублей по итогам сезона-2020/2021, т.е. сумма дохода от ТВ-прав составляет около 750 млн рублей или $ 10,5 млн. — Прим. «Чемпионата»), из них 55% — доходы от реализации прав за рубежом. Остальное приходится на медиаправа для букмекеров по всему миру и трансляции российскими телеканалами.

При этом доходы КХЛ от реализации прав за рубежом уменьшились из-за пандемии. В Северной Америке для нас это сейчас больше имиджевая история. ESPN — один из крупнейших спортивных вещателей мира, транслироваться там — это определённый знак качества», — приводят слова Доброхвалова «Ведомости».

Матчи КХЛ с октября транслируются на онлайн-сервисе ESPN+. Платформа покажет более 130 матчей сезона, в том числе все игры плей-офф.