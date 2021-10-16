Овечкин исполнил рэп о себе на Comedy Club

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин исполнил рэп в юмористическом шоу Comedy Club.



Хоккеист записал композицию вместе с музыкантом Сергеем Драгни.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Comedy Club.

Напомним, в первом матче нового сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 5:1. В этом матче форвард Александр Овечкин оформил дубль и вошёл в топ-5 бомбардиров НХЛ.



Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766), а на четвёртой позиции — Бретт Халл (741).



В следующем матче «Вашингтон» встретится с действующим обладателем Кубка Стэнли – «Тампа-Бэй Лайтнинг» – 17 октября, а 20-го сыграет с «Колорадо Эвеланш».