Брылин: вратарская бригада сборной России будет сильнейшей на всей Олимпиаде-2022

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Брылин поделился мнением о перспективах сборной России на Олимпиаде-2022.

«Конечно, вызвало удивление, что вначале назначили Олега Знарка, а потом Алексея Жамнова. Олимпиада – серьёзный, интересный и в то же время скоротечный турнир, и поэтому готовиться к нему нелегко. Я лично могу пожелать Жамнову только удачи. Надеюсь, Алексей справится. У него большой опыт работы генеральным менеджером, который должен пригодиться в подборе игроков, а в тренерском деле ему помогут.

Правильно ли, что в выборе тренеров акцент делают на опыт игры и работы в НХЛ? Да, потому что на Олимпиаду приедут команды, укомплектованные звёздами НХЛ. Энхаэловский опыт будет полезен: нужно обращать внимание на целую кучу деталей при подготовке к игре, при разборе соперников, при тактической подготовке. Думаю, специалистов из России тоже не нужно сбрасывать со счетов. Я уже понял для себя, что чем больше мнений, тем легче находить правильное решение.

Проблема сборной – центральные нападающие? Центральный нападающий должен быть двусторонним игроком, который бы умел и созидать в атаке, и отрабатывать в обороне. Но таких хоккеистов высокого уровня мало даже в НХЛ. Эти навыки прививаются с детства, надо уметь играть без шайбы. Честно говоря, я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Думаю, что тренерский штаб сборной решит эту проблему, найдёт какие-то варианты.

В Северной Америке об Олимпиаде говорят, и много. Видите, что команды уже начали объявлять первых игроков в составах. Ажиотаж потихоньку растёт. Посмотреть лучших хоккеистов, поболеть за свою национальную команду — это праздник для всех. Хотя в Америке не так, как в Канаде, где этому уделяют огромное внимание. В США хоккей не является спортом номером один, но всё равно об Олимпиаде здесь тоже говорят.

Канадцы чётко понимают сильные и слабые стороны соперника. Они уважают нас, серьёзно готовятся, собирают информацию. Нам тоже надо обращать внимание на такие вещи. Сборной России надо выходить с более понятным планом на игру.

Преимущества сборной России? Вратарская бригада, наверное, сильнейшая на всём турнире. Также у нас много хороших крайних нападающих, они разноплановые — могут и создать, и сами забить. Есть снайперы как Овечкин, креативные игроки как Кучеров, Панарин. Защитная линия тоже должна выглядеть неплохо. Сборная России является одной из сильнейших сборных в мире, поэтому шансы на победу, конечно, есть. Легко не будет, потому что у всех соперников классный подбор игроков. Так что игрокам будет интересно участвовать в турнире, а нам – смотреть», – цитирует Брылина «РБ Спорт».