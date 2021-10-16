Ворота «Вашингтона» в матче с «Тампой» будет защищать Витек Ванечек
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт сообщил, что в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» место в воротах займёт Витек Ванечек, сообщает журналист Саманта Пэлл в «Твиттере». Встреча «Кэпиталз» с действующим обладателем Кубка Стэнли состоится завтра, 17 октября, в 2:00 мск.
Напомним, «Вашингтон» провёл всего одну игру в новом сезоне и обыграл в ней «Нью-Йорк Рейнджерс», а форвард Александр Овечкин набрал в ней четыре очка за результативность (2+2). «Тампа» сыграла два матча в сезоне: сначала уступила «Питтсбург Пингвинз» (2:6), затем обыграла «Детройт Ред Уингз» (7:6). Во встрече с «Детройтом» форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал также четыре очка (1+3).
Напомним, «Тампа» выиграла два последних Кубка Стэнли – в 2020 и 2021 годах.
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