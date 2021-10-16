Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Северсталь» — «Нефтехимик». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ворота «Вашингтона» в матче с «Тампой» будет защищать Витек Ванечек

Ворота «Вашингтона» в матче с «Тампой» будет защищать Витек Ванечек
Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт сообщил, что в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» место в воротах займёт Витек Ванечек, сообщает журналист Саманта Пэлл в «Твиттере». Встреча «Кэпиталз» с действующим обладателем Кубка Стэнли состоится завтра, 17 октября, в 2:00 мск.

Напомним, «Вашингтон» провёл всего одну игру в новом сезоне и обыграл в ней «Нью-Йорк Рейнджерс», а форвард Александр Овечкин набрал в ней четыре очка за результативность (2+2). «Тампа» сыграла два матча в сезоне: сначала уступила «Питтсбург Пингвинз» (2:6), затем обыграла «Детройт Ред Уингз» (7:6). Во встрече с «Детройтом» форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал также четыре очка (1+3).

Напомним, «Тампа» выиграла два последних Кубка Стэнли – в 2020 и 2021 годах.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021