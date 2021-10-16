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«Авангард» обыграл «Сибирь», Якупов и Телегин оформили по дублю

«Авангард» обыграл «Сибирь», Якупов и Телегин оформили по дублю
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Сегодня, 16 октября, в Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» омский «Авангард» принимал новосибирскую «Сибирь» в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ и одержал побед – 4:3 (0:1, 3:2, 1:0).

На 5-й минуте Вячеслав Литовченко вывел гостей вперёд с передач Тревора Мёрфи и Ильи Морозова, на 22-й Наиль Якупов сравнял счёт в матче после ассистов Николая Прохоркина и Оливера Каски, а на 29-й Иван Телегин вывел хозяев вперёд. На 32-й минуте Якупов оформил дубль с передач Каски и Корбана Найта.

На 35-й минуте Денис Голубев отыграл одну шайбу гостей с передач Михала Чайковски и Никиты Сетдикова, а на 39-й Вячеслав Литовченко сравнял счёт. Четвёртую шайбу «Авангарда» забил Иван Телегин с передач Якупова и Вилле Покка.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2021, суббота. 17:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Литовченко (Мёрфи, Морозов) – 04:51' (4x4)   1:1 Якупов (Прохоркин, Каски) – 21:30' (5x4)   2:1 Телегин (Комаров) – 28:57' (5x5)   3:1 Якупов (Каски, Найт) – 31:18' (5x4)   3:2 Голубев (Чайковски, Сетдиков) – 34:35' (5x5)   3:3 Литовченко – 38:26' (5x5)   4:3 Телегин (Якупов, Покка) – 54:49' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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