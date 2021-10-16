«Авангард» обыграл «Сибирь», Якупов и Телегин оформили по дублю

Сегодня, 16 октября, в Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» омский «Авангард» принимал новосибирскую «Сибирь» в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ и одержал побед – 4:3 (0:1, 3:2, 1:0).
На 5-й минуте Вячеслав Литовченко вывел гостей вперёд с передач Тревора Мёрфи и Ильи Морозова, на 22-й Наиль Якупов сравнял счёт в матче после ассистов Николая Прохоркина и Оливера Каски, а на 29-й Иван Телегин вывел хозяев вперёд. На 32-й минуте Якупов оформил дубль с передач Каски и Корбана Найта.
На 35-й минуте Денис Голубев отыграл одну шайбу гостей с передач Михала Чайковски и Никиты Сетдикова, а на 39-й Вячеслав Литовченко сравнял счёт. Четвёртую шайбу «Авангарда» забил Иван Телегин с передач Якупова и Вилле Покка.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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