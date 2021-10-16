Рижское «Динамо» обыграло «Витязь» после овертайма, Шинкарук оформил дубль

Сегодня, 16 октября, в Подольске местный «Витязь» принимал на одноимённой арене рижское «Динамо» и уступил после овертайма со счётом 3:4 (1:2, 2:1, 0:0, 0:1).

На 3-й минуте Хантер Шинкарук открыл счёт в матче с передач Эмиля Пуарье и Гинтса Мейя, на 11-й Ере Карьялайнен увеличил преимущество гостей после ассистов Лукаша Радила и Даниэля Берзиньша, а на 19-й Нико Оямяки отыграл одну шайбу «Витязя» с передач Даниэля Одетта и Валттери Кемиляйнена.

На 31-й минуте Кемиляйнен отличился с передач Егора Воронкова и Одетта, а на 38-й Миро Аалтонен забил с передачи Оямяки и вывел «Витязь» вперёд.

За семь секунд до конца второго периода рижане сравняли счёт: Кристапс Сотниекс забил после ассистов Брэндона Гормли и Лауриса Дарзиньша. В овертайме победу рижанам принёс Шинкарук на второй минуте.