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Рижское «Динамо» обыграло «Витязь» после овертайма, Шинкарук оформил дубль

Рижское «Динамо» обыграло «Витязь» после овертайма, Шинкарук оформил дубль
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Сегодня, 16 октября, в Подольске местный «Витязь» принимал на одноимённой арене рижское «Динамо» и уступил после овертайма со счётом 3:4 (1:2, 2:1, 0:0, 0:1).

На 3-й минуте Хантер Шинкарук открыл счёт в матче с передач Эмиля Пуарье и Гинтса Мейя, на 11-й Ере Карьялайнен увеличил преимущество гостей после ассистов Лукаша Радила и Даниэля Берзиньша, а на 19-й Нико Оямяки отыграл одну шайбу «Витязя» с передач Даниэля Одетта и Валттери Кемиляйнена.

На 31-й минуте Кемиляйнен отличился с передач Егора Воронкова и Одетта, а на 38-й Миро Аалтонен забил с передачи Оямяки и вывел «Витязь» вперёд.

За семь секунд до конца второго периода рижане сравняли счёт: Кристапс Сотниекс забил после ассистов Брэндона Гормли и Лауриса Дарзиньша. В овертайме победу рижанам принёс Шинкарук на второй минуте.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2021, суббота. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 4
ОТ
Динамо Р
Рига
0:1 Шинкарук (Пуарье, Мейя) – 02:47' (5x4)   0:2 Карьялайнен (Радил, Берзиньш) – 10:32' (5x4)   1:2 Оямяки (Одетт, Кемиляйнен) – 18:33' (4x3)   2:2 Кемиляйнен (Воронков, Одетт) – 30:31' (5x5)   3:2 Аалтонен (Оямяки) – 37:19' (5x5)   3:3 Сотниекс (Гормли, Дарзиньш) – 39:53' (5x5)   3:4 Шинкарук (Пуарье, Гормли) – 61:40' (3x3)
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