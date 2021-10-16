Мартемьянов — о проблемах «Сибири» с дисциплиной: тут главный рычаг — совесть хоккеистов

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча с омским «Авангардом» (3:4).
«Тяжёлый матч. Нас немножко удаления подкосили. Содержанием игры «Сибири» я доволен. «Авангард» — опытная команда, использовала минимальное количество наших ошибок. Хороший боевой матч, мы были достойны хотя бы одного очка сегодня. Проблемы с дисциплиной? Парни заряжены, идут в борьбу, мы этого требуем от них. Это бывает у всех команд, но не всё судится. Обращаем, конечно, внимание на дисциплину, тут самый главный рычаг — это совесть хоккеистов.
Конечно, не хватает нам уверенности, где-то исполнительского мастерства. Кое-кто не расчехлил ещё свои пушки. Но если мы будем работать так, как сейчас, то результат придёт. Замена Сятери? Доктора над ним сейчас колдуют, вполне возможно, что повреждение», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 16 октября 2021
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