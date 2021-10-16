Мартемьянов — о «5+20» Чесалина: он точно бы не стал никому делать плохо намеренно

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов поделился мнением об удалении форварда Евгения Чесалина в матче с «Авангардом».

«Сложно оценивать выступление «Сибири» по сезону, потому что очень много травм. Даже сегодня два хоккеиста играли с переломами. Усиление «Сибири» – в конкуренции. Если будем в себя верить и работать, то всё сдвинется в правильную сторону. Спиридонов только второй день в команде, он функционально ещё не готов, но на тренировке мне понравилась его техника, видение площадки. Шанс он получит однозначно, когда наберёт форму. Чайковски первые два матча феерично провёл, сегодня тоже хорошую игру выдал, никаких претензий к нему.



Удаление Чесалина? Честно говоря, я не видел момент столкновения, потому что шайба ушла вперёд. Женя шёл до конца, но это большой хоккей. Чесалин точно не стал бы никому плохого делать намеренно, я отвечаю за него», – передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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