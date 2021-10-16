Хартли — об ошибках Грубеца: давайте честно, где бы «Авангард» был без Шимона?

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги матча с «Сибирью» (4:3).
«Чувствую, что мы сегодня уверенно и сплочённо провели встречу. Голы в наши ворота — это рикошеты, отскоки. Мы оставались в игре, не опускали руки, у нас здорово действовало большинство, и мы не паниковали. Это очень важно.
У «Авангарда» не было в заявке 13-го нападающего? В нашей ситуации на синей линии нам просто необходим седьмой защитник. Кто поедет на выезд? У нас не так много игроков. Цегларик уже начал кататься, но я не жду его в следующих двух играх. Гончаров также катается, эти два хоккеиста потихоньку выздоравливают. Паре выбыл и пока даже не тренируется.
Грубец ошибся сегодня? Людям свойственно ошибаться, и в хоккее, и в жизни. Давайте честно, где бы «Авангард» был без Шимона? Не нужно забывать прошлый год и Кубок Гагарина.
Я не так чётко видел эпизод с Чесалиным и Толчинским, но я не думаю, что это был какой-то грязный и намеренный приём. Конечно, колено в колено — это всегда опасно. Я рад, что судьи приняли решение о большом штрафе, но при этом и мы, и «Сибирь» потеряли игроков. Не думаю, что Чесалин шёл травмировать Толчинского», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 16 октября 2021
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