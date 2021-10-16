Маккиннон пропустит матч с «Сент-Луисом» из-за коронавируса
Поделиться
Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон пропустит встречу с «Сент-Луис Блюз», сообщает Петер Бот в «Твиттере».
Хоккеист сдал положительный тест на коронавирус перед прошлым матчем с «Чикаго Блэкхоукс». Отмечалось, что у хоккеиста нет симптомов. Он пропустил игру с «Чикаго Блэкхоукс», а теперь не сыграет с «Сент-Луис Блюз» 17 октября.
В прошедшем сезоне Маккиннон провёл 48 матчей в регулярном чемпионате и набрал 65 очков (20+45), в плей-офф на его счету 10 матчей и 15 баллов (8+7).
Напомним, в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал на своём льду «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев – 4:2.
Новость по темеФорвард «Колорадо» Валерий Ничушкин получил травму
Комментарии
- 16 октября 2021
-
20:54
-
20:33
-
20:26
-
20:23
-
20:07
-
20:02
-
19:57
-
19:53
-
19:30
-
19:26
-
19:23
-
19:18
-
18:59
-
18:40
-
17:31
-
17:28
-
16:52
-
16:28
-
15:56
-
15:47
-
15:31
-
14:57
-
14:26
-
14:07
-
13:41
-
13:20
-
13:15
-
12:55
-
12:38
-
12:16
-
12:02
-
11:54
-
11:48
-
11:21
-
11:18
Партнерский контент