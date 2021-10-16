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Маккиннон пропустит матч с «Сент-Луисом» из-за коронавируса

Маккиннон пропустит матч с «Сент-Луисом» из-за коронавируса
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон пропустит встречу с «Сент-Луис Блюз», сообщает Петер Бот в «Твиттере».

Хоккеист сдал положительный тест на коронавирус перед прошлым матчем с «Чикаго Блэкхоукс». Отмечалось, что у хоккеиста нет симптомов. Он пропустил игру с «Чикаго Блэкхоукс», а теперь не сыграет с «Сент-Луис Блюз» 17 октября.

В прошедшем сезоне Маккиннон провёл 48 матчей в регулярном чемпионате и набрал 65 очков (20+45), в плей-офф на его счету 10 матчей и 15 баллов (8+7).

Напомним, в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал на своём льду «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой хозяев – 4:2.

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