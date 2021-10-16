Эрик Карлссон — об изменениях с момента начала игры в НХЛ: раньше мы пили пиво, теперь сок
Поделиться
Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон рассказал о том, что поменялось в тренировочном процессе с тех пор, как он начал играть в НХЛ.
«Раньше мы пили пиво, теперь сок», – цитирует хоккеиста журналист Кевин Курц в «Твиттере».
Напомним, хоккеист выступает за «Сан-Хосе» с сезона-2018/2019.
В прошедшем сезоне Карлссон провёл 52 матча и набрал в них 22 очка: забросил восемь шайб и отдал 14 результативных передач.
«Сан-Хосе» ещё не играл в сезоне-2021/2022 Национальной хоккейной лиги. Первую встречу «Шаркс» проведут завтра, 17 октября, в 5:00 мск.
Помимо «Шаркс», хоккеист играл в «Оттаве Сенаторз». В НХЛ игрок выступает с 2009 года. Также он проводил один сезон в финском «Йокерите» во время локаута НХЛ в чемпионате-2012/2013.
Комментарии
- 16 октября 2021
-
22:45
-
22:38
-
22:25
-
22:11
-
21:39
-
21:21
-
20:54
-
20:33
-
20:26
-
20:23
-
20:07
-
20:02
-
19:57
-
19:53
-
19:30
-
19:26
-
19:23
-
19:18
-
18:59
-
18:40
-
17:31
-
17:28
-
16:52
-
16:28
-
15:56
-
15:47
-
15:31
-
14:57
-
14:26
-
14:07
-
13:41
-
13:20
-
13:15
-
12:55
-
12:38
Партнерский контент