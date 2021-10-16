Эрик Карлссон — об изменениях с момента начала игры в НХЛ: раньше мы пили пиво, теперь сок

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон рассказал о том, что поменялось в тренировочном процессе с тех пор, как он начал играть в НХЛ.



«Раньше мы пили пиво, теперь сок», – цитирует хоккеиста журналист Кевин Курц в «Твиттере».



Напомним, хоккеист выступает за «Сан-Хосе» с сезона-2018/2019.

В прошедшем сезоне Карлссон провёл 52 матча и набрал в них 22 очка: забросил восемь шайб и отдал 14 результативных передач.

«Сан-Хосе» ещё не играл в сезоне-2021/2022 Национальной хоккейной лиги. Первую встречу «Шаркс» проведут завтра, 17 октября, в 5:00 мск.

Помимо «Шаркс», хоккеист играл в «Оттаве Сенаторз». В НХЛ игрок выступает с 2009 года. Также он проводил один сезон в финском «Йокерите» во время локаута НХЛ в чемпионате-2012/2013.