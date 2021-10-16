Разин: предупреждай, не предупреждай молодых, но пока они сами не наошибаются, не поверят

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (6:5, ОТ).

«Всё, что ни делается, к лучшему. Нашей молодой команде надо через всё пройти. Сегодня мы впервые в сезоне забили шесть голов, в этом был плюс. Но отвратительная игра в обороне.

Концовка? Я считаю, что это расхлябанность, по-другому назвать нельзя. Стоит отдать должное соперникам, они боролись до конца. Это нам в опыт пойдёт. Предупреждай, не предупреждай молодых, учи их жизни, но пока они сами не наошибаются, не поверят в то, чему мы их учим», – цитирует Разина официальный сайт КХЛ.

Напомним, по ходу третьего периода «Нефтехимик» отыгрался с 1:5, но всё равно уступил в овертайме.