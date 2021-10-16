Бабенко: потеря концентрации в концовке второго периода сыграла с «Витязем» злую шутку

Главный тренер подольского «Витязя» Юрий Бабенко подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (3:4, ОТ).

«Мы начали неважно, получили ненужные удаления и пропустили. Хорошо, что нашли в себе силы и отыгрались. Спасибо болельщикам, их поддержку было слышно, они верили в команду до конца. Мы вышли вперёд, и опять началось вот это наше…

Потеря концентрации в концовке второго периода, конечно, сыграла с нами злую шутку. Тем не менее при достаточно ровном третьем периоде мы могли выигрывать в овертайме, но получили шайбу в свои ворота», – цитирует Бабенко официальный сайт КХЛ.

Напомним, по ходу матча «Витязь» отыгрался с 0:2 и повёл в счёте, однако всё равно уступил в овертайме.