Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 17 октября
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 17 октября.
В Западной конференции первое место занимает «Йокерит». У команды 28 очков после 19 матчей. Второе место занимает СКА, при этом у команды есть одна встреча в запасе и 26 баллов. Далее три команды делят 3-5 места: московское и минское «Динамо», а также ЦСКА. У динамовцев по 17 матчей и 24 очка, армейцы провели на две игры больше.
На Востоке лидируют «Металлург» и «Трактор». У соперников равное количество очков — по 32. У магнитогорцев, тем не менее, есть два матча в запасе. Следом идёт «Салават Юлаев» с 26 очками в 18 матчах, а замыкает топ-4 казанский «Ак Барс», у которого 25 очков после 19 игр.
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