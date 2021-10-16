С. Зубов: шайба в концовке второго периода поменяла настрой и дала дополнительные силы

Главный тренер рижского «Динамо» Сергей Зубов поделился мнением о победе над «Витязем» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Тяжёлая игра, сложно складывалась. Да, в начале нам удалось забить, но «Витязь» потом на какое-то время перехватил инициативу. Шайба в концовке второго периода немного поменяла настрой, дала нам дополнительные силы», – цитирует Зубова официальный сайт КХЛ.

После 19 матчей динамовцы набрали 19 очков и занимают восьмое место в таблице Западной конференции. Напомним, что в плей-офф выйдут по восемь команд из каждой конференции.

В следующем матче «Динамо» дома встретится с лидером Восточной конференции магнитогорским «Металлургом» 19 октября.