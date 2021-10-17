Хет-трик Беннетти помог «Флориде» обыграть «Айлендрес», Сорокин пропустил 5 голов

Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Нью-Йорк Айлендерс». Матч состоялся в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и закончился победой хозяев со счётом 5:1.

В составе победителей хет-трик оформил Сэм Беннетт и ещё по разу отличились Энтони Дюклер и Александр Барков. Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 28 бросков. Единственную шайбу за «Айлендрес» забросил Оливер Вальстрём. Голкипер Илья Сорокин пропустил 5 голов и сделал 24 сейва.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии был обыгран «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.

Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, а приз самого ценного игрока выиграл голкипер клуба — Андрей Василевский. Отметим, что он стал первым российским вратарём в истории, кому удалось выиграть «Конн Смайт Трофи».