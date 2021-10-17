«Бостон» обыграл «Даллас», Радулов и Гурьянов – без очков

Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
В составе победителей забивали Брэд Маршан (дважды) и Джейк Дебраск. За «Даллас» отличился Люк Гленденинг. Российские нападающие Денис Гурьянов и Александр Радулов не отметились результативными действиями.
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В другом матче «Детройт Ред Уингз» обыграл «Ванкувер Кэнакс» со счётом 3:1.
Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии был обыгран «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.
Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, а приз самого ценного игрока выиграл голкипер клуба — Андрей Василевский. Отметим, что он стал первым российским вратарём в истории, кому удалось выиграть «Конн Смайт Трофи».
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