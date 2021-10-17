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«Бостон» обыграл «Даллас», Радулов и Гурьянов – без очков

«Бостон» обыграл «Даллас», Радулов и Гурьянов – без очков
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Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей забивали Брэд Маршан (дважды) и Джейк Дебраск. За «Даллас» отличился Люк Гленденинг. Российские нападающие Денис Гурьянов и Александр Радулов не отметились результативными действиями.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

В другом матче «Детройт Ред Уингз» обыграл «Ванкувер Кэнакс» со счётом 3:1.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии был обыгран «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.

Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, а приз самого ценного игрока выиграл голкипер клуба — Андрей Василевский. Отметим, что он стал первым российским вратарём в истории, кому удалось выиграть «Конн Смайт Трофи».

НХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Маршан – 17:38' (бул)   1:1 Гленденинг (Керо) – 29:15' (5x5)   2:1 Дебраск (Фолиньо, Хаула) – 44:43' (5x5)   3:1 Маршан (Пастрняк) – 58:23' (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Фаббри (Стаал, Линдстрём) – 11:05' (5x5)   1:1 Гарланд (Хорват, Пирсон) – 24:56' (5x5)   2:1 Задина (Зайдер, Гронек) – 26:42' (5x4)   3:1 Ганье (Бертуцци) – 59:02' (en)
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