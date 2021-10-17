Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Монреаль», Шестёркин сделал 31 сейв

Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

За «Рейнджерс» забивали Крис Крайдер, Алекси Лафренье и Мика Зибанежад. Российский нападающий Артемий Панарин отметился результативной передачей. Голкипер Игорь Шестёркин отразил 19 бросков.

За «Монреаль» забил Джонатан Друен. Защитник Александр Романов не отметился результативными действиями.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии был обыгран «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.