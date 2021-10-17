Василевский выгреб шайбу с ленточки ворот, не позволив Овечкину сделать дубль

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпитаз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой «молний» в овертайме со счётом 2:1.

27-летний российских вратарь «Тампы» Андрей Василевский совершил яркое спасение в конце второго периода. Ему удалось вытащить шайбу с ленточки ворот, не дав соотечественнику из «Вашингтона» Александру Овечкину оформить дубль в этой игре.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, что «Вашингтон» и «Тампа» по разу поразили ворота друг друга в основное время – за «столичных» отличился Александр Овечкин, а за «молний» Михаил Сергачёв. В овертайме победу гостям принёс точный бросокм Стивена Стэмкоса.