Гол Свечникова и 38 сейвов Андерсена помогли «Каролине» обыграть «Нэшвилл»
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В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» на выезде обыграла «Нэшвилл Предаторз» со счётом 3:2.
В составе «Каролины» отличились Йеспер Фаст, Андрей Свечников и Теуво Терявяйнен, а за «Нэшвилл» забрасывали Райан Джохансен и Филип Форсберг.
21-летний российский форвард «Каролины» Андрей Свечников, отметившийся голом, провёл на льду 15 минут и 10 секунд, заработав показатель полезности «0» и нанеся 7 бросков в створ. Нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин за 11.09 на площадке результативными действиями не отметился.
Отметим, что вратарь «Каролины» Фредерик Андерсен отразил 38 бросков из 40, а его визави из «Нэшвилла» Юусе Сарос – 29 из 31.
НХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Фаст (Стаал, Славин) – 06:19' (5x5) 1:1 Джохансен – 27:54' (5x5) 1:2 Свечников (Нечас, Песке) – 54:00' (5x5) 1:3 Терявяйнен (Песке, Ахо) – 58:48' (en) 2:3 Форсберг (Экхольм, Джохансен) – 59:15' (6x5)
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