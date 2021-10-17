Гол Свечникова и 38 сейвов Андерсена помогли «Каролине» обыграть «Нэшвилл»

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» на выезде обыграла «Нэшвилл Предаторз» со счётом 3:2.

В составе «Каролины» отличились Йеспер Фаст, Андрей Свечников и Теуво Терявяйнен, а за «Нэшвилл» забрасывали Райан Джохансен и Филип Форсберг.

21-летний российский форвард «Каролины» Андрей Свечников, отметившийся голом, провёл на льду 15 минут и 10 секунд, заработав показатель полезности «0» и нанеся 7 бросков в створ. Нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин за 11.09 на площадке результативными действиями не отметился.

Отметим, что вратарь «Каролины» Фредерик Андерсен отразил 38 бросков из 40, а его визави из «Нэшвилла» Юусе Сарос – 29 из 31.