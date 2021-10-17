Василевский признан лучшим игроком встречи «Вашингтон» — «Тампа»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпитаз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой «молний» в овертайме со счётом 2:1.
27-летний российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский признан лучшим игроком этого матча. Ему удалось отразить 32 броска из 33 (97%). Об этом информирует пресс-служба клуба в «Твиттере».
Вторая звезда – канадский форвард «молний Стивен Стэмкос, который принёс своей команде победу в овертайме и набрал два очка в матче (1+1).
Замыкает тройку лучших страж ворот «Вашингтона» Витек Ванечек – 22 спасения после 24 бросков (91,7%).
Напомним, что «Вашингтон» и «Тампа» по разу поразили ворота друг друга в основное время – за «столичных» отличился Александр Овечкин, а за «молний» Михаил Сергачёв. В овертайме победу гостям принёс точный бросокм Стивена Стэмкоса.
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