Отразивший 31 бросок Игорь Шестёркин признан первой звездой матча с «Монреалем»

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 31 бросок из 32 и был признан первой звездой. Россиянин одержал первую победу в этом регулярном чемпионате, а всего он провёл две игры.
Второй звездой стал автор единственной шайбы в составе «Монреаля» канадский нападающий Джонатан Друен. Замкнул тройку лучших автор победного гола в матче нападающий «Рейнджерс» Алекси Лафренье. Для канадского форварда заброшенная шайба стала первой в нынешнем сезоне.
Российский нападающий «синерубашечников» Артемий Панарин отметился результативной передачей. Защитник «хабов» Александр Романов не отметился результативными действиями.
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