Бобровский признан второй звездой матча с «Айлендерс». У него две победы в двух встречах
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Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Нью-Йорк Айлендерс». Матч состоялся в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и закончился победой хозяев со счётом 5:1.
В составе победителей хет-трик оформил канадский нападающий Сэм Беннетт и ещё по разу отличились Энтони Дюклер и Александр Барков. Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 30 и был признан второй звездой матча. Лучшим игроком матча стал оформивший хет-трик Беннетт. 33-летний Бобровский одержал вторую победу в нынешнем сезоне, в котором он провёл две игры.
Единственную шайбу за «Айлендерс» забросил Оливер Вальстрём. Голкипер Илья Сорокин пропустил пять голов и сделал 24 сейва.
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