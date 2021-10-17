Забивший третий гол в сезоне Андрей Свечников признан второй звездой матча с «Нэшвиллом»
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В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» на выезде обыграла «Нэшвилл Предаторз» со счётом 3:2.
В составе «Каролины» отличились Йеспер Фаст, Андрей Свечников и Теуво Терявяйнен, а за «Нэшвилл» забрасывали Райан Джохансен и установивший окончательный счёт в этом матче Филип Форсберг.
21-летний Свечников, отметившийся голом, провёл на льду 15 минут и 10 секунд, заработав показатель полезности «0» и нанеся семь бросков в створ. Также применил два силовых приёма, допустил одну потерю шайбы и заработал малый штраф.
Российский форвард был признан второй звездой матча, а лучшим игроком встречи стал датский голкипер «ураганов» Фредерик Андерсен, отразивший 38 бросков.
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