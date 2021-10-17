Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Амур». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Забивший третий гол в сезоне Андрей Свечников признан второй звездой матча с «Нэшвиллом»

Забивший третий гол в сезоне Андрей Свечников признан второй звездой матча с «Нэшвиллом»
Комментарии

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» на выезде обыграла «Нэшвилл Предаторз» со счётом 3:2.

В составе «Каролины» отличились Йеспер Фаст, Андрей Свечников и Теуво Терявяйнен, а за «Нэшвилл» забрасывали Райан Джохансен и установивший окончательный счёт в этом матче Филип Форсберг.

21-летний Свечников, отметившийся голом, провёл на льду 15 минут и 10 секунд, заработав показатель полезности «0» и нанеся семь бросков в створ. Также применил два силовых приёма, допустил одну потерю шайбы и заработал малый штраф.

Российский форвард был признан второй звездой матча, а лучшим игроком встречи стал датский голкипер «ураганов» Фредерик Андерсен, отразивший 38 бросков.

Свечников ворвался в историю «Каролины» и чуть снова не забил из-за ворот! Свечников ворвался в историю «Каролины» и чуть снова не забил из-за ворот!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021