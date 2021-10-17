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Овечкин превзошёл результат Мессье по сумме голов в регулярках и плей-офф НХЛ

Овечкин превзошёл результат Мессье по сумме голов в регулярках и плей-офф НХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей во овертайме со счётом 2:1.

Автором единственной шайбы в составе «Вашингтона» стал капитан столичной команды Александр Овечкин. Овечкин забросил третью шайбу в нынешнем сезоне, благодаря чему приблизился к Бретту Халлу по голам за карьеру в НХЛ. На счету россиянина теперь 733 точных броска, у занимающего четвёртое место легендарного североамериканца — 741.

При этом в североамериканской лиге ведётся ещё и неофициальный рейтинг, учитывающий сумму голов в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ. В общей сложности Александр забил 804-й гол в лиге, благодаря чему он превзошёл результат Марка Мессье (803). В этом рейтинге лидирует Уэйн Гретцки (1016), второе место занимает Горди Хоу (869), топ-3 замыкают Халл и Яромир Ягр (по 844).

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