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Хет-трик Макдэвида принёс «Эдмонтону» победу над «Калгари». У Задорова – «-2»

Хет-трик Макдэвида принёс «Эдмонтону» победу над «Калгари». У Задорова – «-2»
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» на домашнем льду принимал «Калгари Флэймз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев – 5:2.

В составе «Эдмонтона» хет-трик удалось оформить 24-летнему звёздному канадскому форварду Коннору Макдэвиду, ещё по шайбе на счету Дерека Райана и Ессе Пульюярви. За «Калгари» отличились Эндрю Манджапане и Элиас Линдхольм.

26-летний российский защитник «Калгари» Никита Задоров провёл на льду 16 минут 23 секунды и завершил встречу с показателем полезности «-2».

Отметим, что 39-летний канадский голкипер «Эдмонтона» Майк Смит отразил 43 броска из 45, а его визави из «Калгари» Якоб Маркстрём – 28 из 32.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2021, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Райан (Фёгеле, Кассиан) – 13:08' (5x5)   2:0 Макдэвид (Пульюярви, Драйзайтль) – 17:29' (5x4)   3:0 Макдэвид (Нурс, Ньюджент-Хопкинс) – 25:33' (5x4)   3:1 Манджапане (Дюбе, Вялимяки) – 29:19' (5x5)   3:2 Линдхольм (Ткачук, Андерссон) – 45:03' (5x4)   4:2 Пульюярви (Сеси, Драйзайтль) – 45:29' (5x5)   5:2 Макдэвид (Пульюярви, Драйзайтль) – 58:23' (en)

В параллельном матче «Сан-Хосе Шаркс» сломил сопротивление «Виннипег Джетс» — 4:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2021, воскресенье. 05:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
4 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Дюбуа (Диллон, Пионк) – 04:20' (5x5)   0:2 Копп (Лаури) – 21:09' (4x5)   1:2 Кольяно (Кутюр, Бёрнс) – 23:38' (4x5)   2:2 Уэзерби (Карлссон, Лабанк) – 33:17' (5x4)   3:2 Гертл (Уэзерби, Эклунд) – 43:25' (5x4)   4:2 Балцерс (Майер, Гертл) – 45:02' (5x5)   4:3 Харкинс (Стэнли, Моррисси) – 53:28' (5x5)
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