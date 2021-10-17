Хет-трик Макдэвида принёс «Эдмонтону» победу над «Калгари». У Задорова – «-2»

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» на домашнем льду принимал «Калгари Флэймз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев – 5:2.
В составе «Эдмонтона» хет-трик удалось оформить 24-летнему звёздному канадскому форварду Коннору Макдэвиду, ещё по шайбе на счету Дерека Райана и Ессе Пульюярви. За «Калгари» отличились Эндрю Манджапане и Элиас Линдхольм.
26-летний российский защитник «Калгари» Никита Задоров провёл на льду 16 минут 23 секунды и завершил встречу с показателем полезности «-2».
Отметим, что 39-летний канадский голкипер «Эдмонтона» Майк Смит отразил 43 броска из 45, а его визави из «Калгари» Якоб Маркстрём – 28 из 32.
В параллельном матче «Сан-Хосе Шаркс» сломил сопротивление «Виннипег Джетс» — 4:3.
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