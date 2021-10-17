Результативные передачи Капризова и Куликова помогли «Миннесоте» обыграть «Лос-Анджелес»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» на своём льду принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе «Миннесоты» забрасывали Фредерик Годро, Виктор Раск и Райан Хартман. За «Лос-Анджелес» отличились Виктор Арвидссон и Анже Копитар.

24-летний российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов провёл на льду 13 минут и 7 секунд и отметился результативной передачей, завершив встречу с показателем полезности «+1». У его одноклубника защитника Дмитрия Куликова также голевой пас и коэффициент полезности «+2».

Российский нападающий «Кингз» Владимир Ткачёв за 11.24 на льду результативными действиями не отметился и завершил игру с показателем полезности «0».