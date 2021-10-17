Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Амур». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результативные передачи Капризова и Куликова помогли «Миннесоте» обыграть «Лос-Анджелес»

Результативные передачи Капризова и Куликова помогли «Миннесоте» обыграть «Лос-Анджелес»
Комментарии

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» на своём льду принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе «Миннесоты» забрасывали Фредерик Годро, Виктор Раск и Райан Хартман. За «Лос-Анджелес» отличились Виктор Арвидссон и Анже Копитар.

24-летний российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов провёл на льду 13 минут и 7 секунд и отметился результативной передачей, завершив встречу с показателем полезности «+1». У его одноклубника защитника Дмитрия Куликова также голевой пас и коэффициент полезности «+2».

Российский нападающий «Кингз» Владимир Ткачёв за 11.24 на льду результативными действиями не отметился и завершил игру с показателем полезности «0».

НХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2021, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Арвидссон (Копитар, Даути) – 25:23' (5x4)   1:1 Годро (Фиала, Куликов) – 26:17' (5x5)   1:2 Раск (Капризов) – 31:55' (5x5)   1:3 Хартман (Фолиньо, Гринвей) – 36:52' (5x5)   2:3 Копитар (Даути, Куик) – 47:28' (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021