Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Амур». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хайруллин: цель – постоянно прогрессировать, приносить пользу команде и попасть в сборную

Хайруллин: цель – постоянно прогрессировать, приносить пользу команде и попасть в сборную
Комментарии

Капитан «Нефтехимика» Марат Хайруллин рассказал о желании попасть в сборную России.

«Встреча с «Северсталью»? Это был последний матч гостевой серии, но команда нашла в себе дополнительные силы, жаль только, что не выиграли в овертайме. Уже идёт борьба за места в зоне плей-офф, пока мы восьмые, каждое очко нам в гонке необходимо.
Вообще этой осенью мы не раз доказывали, что у «Нефтехимика» есть характер. Начали чемпионат хорошо, выиграли три матча подряд, а затем был отрезок из поражений. Команда у нас молодая, где-то не хватало класса, умения перетерпеть. Уверен, по ходу чемпионата все улучшится, добавим – прежде всего в стабильности.

Второй снайпер лиги видос сезоне? Я бы не сказал, что это однозначно лучший старт в карьере, в прошлом году у меня на этом отрезке было примерно столько же очков. 10 шайб – неплохо, но и сейчас не могу сказать, что доволен своей игрой. Стараюсь набирать свою лучшую форму, работаю где-то дополнительно. Знаю, что могу приносить команде больше пользы. Мне нужно добавлять ещё!

18 минут 27 секунд да матч? Когда-то было ещё больше, это не предел. Всегда есть к чему стремиться. Конечно же – как и всем – мне нравится максимально много играть, на пользу команде.

Жду ли вызова в сборную? Играть за сборную – огромная честь. Я мечтаю играть за страну и стремлюсь к этому.

Цели и задачи? Командные задача одна – как можно дальше зайти в плей-офф и бороться за Кубок Гагарина. Личная задача – постоянно прогрессировать, приносить пользу команде и попасть в сборную России», – цитирует Хайруллина Russia-Hockey.

Новость по теме
«Нефтехимик» отыгрался с 1:5, но всё равно уступил «Северстали» в овертайме
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021