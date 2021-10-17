Хайруллин: цель – постоянно прогрессировать, приносить пользу команде и попасть в сборную

Капитан «Нефтехимика» Марат Хайруллин рассказал о желании попасть в сборную России.
«Встреча с «Северсталью»? Это был последний матч гостевой серии, но команда нашла в себе дополнительные силы, жаль только, что не выиграли в овертайме. Уже идёт борьба за места в зоне плей-офф, пока мы восьмые, каждое очко нам в гонке необходимо.
Вообще этой осенью мы не раз доказывали, что у «Нефтехимика» есть характер. Начали чемпионат хорошо, выиграли три матча подряд, а затем был отрезок из поражений. Команда у нас молодая, где-то не хватало класса, умения перетерпеть. Уверен, по ходу чемпионата все улучшится, добавим – прежде всего в стабильности.
Второй снайпер лиги видос сезоне? Я бы не сказал, что это однозначно лучший старт в карьере, в прошлом году у меня на этом отрезке было примерно столько же очков. 10 шайб – неплохо, но и сейчас не могу сказать, что доволен своей игрой. Стараюсь набирать свою лучшую форму, работаю где-то дополнительно. Знаю, что могу приносить команде больше пользы. Мне нужно добавлять ещё!
18 минут 27 секунд да матч? Когда-то было ещё больше, это не предел. Всегда есть к чему стремиться. Конечно же – как и всем – мне нравится максимально много играть, на пользу команде.
Жду ли вызова в сборную? Играть за сборную – огромная честь. Я мечтаю играть за страну и стремлюсь к этому.
Цели и задачи? Командные задача одна – как можно дальше зайти в плей-офф и бороться за Кубок Гагарина. Личная задача – постоянно прогрессировать, приносить пользу команде и попасть в сборную России», – цитирует Хайруллина Russia-Hockey.
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