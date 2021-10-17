Тарасенко: не беспокойтесь, я хорошо себя чувствую. Нет никаких проблем
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Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко поделился мнением о своей команде и рассказал о состоянии после травмы.
«У нас отличная команда, здесь собралась классная группа парней. Все поддерживают друг друга. Всё время, что я играю здесь, у нас всегда была отличная команда. И этот сезон – не исключение.
Как мой бросок? Не беспокойтесь, всё в порядке. Я хорошо себя чувствую. Нет никаких проблем», – цитирует Тарасенко официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, что в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3. В этой встрече Тарасенко не отметился результативными действиями.
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