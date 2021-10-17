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Макдэвид оформил 10-й хет-трик в НХЛ. Только три действующих хоккеиста забрасывали чаще

Макдэвид оформил 10-й хет-трик в НХЛ. Только три действующих хоккеиста забрасывали чаще
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» на домашнем льду принимал «Калгари Флэймз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев – 5:2.

Капитан и нападающий «Ойлерз» Коннор Макдэвид оформил хет-трик, который стал для него 10-м в регулярных чемпионатах НХЛ, сообщает пресс-служба лиги в «Твиттере».

Среди действующих игроков НХЛ больше только у Александра Овечкина (27), Евгения Малкина (12) и Сидни Кросби (11).

В топ-3 в истории НХЛ по их количеству входят Уэйн Гретцки (50), Марио Лемье (40) и Майк Босси (39).

Также Макдэвид сравнялся с Лэнни Макдоналдом по числу хет-триков в матчах «Эдмонтона» и «Калгари» – у обоих стало по 3.

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