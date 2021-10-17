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Лавиолетт: Ванечек понимал, что должен провести сильный матч. И я думаю, это ему удалось

Лавиолетт: Ванечек понимал, что должен провести сильный матч. И я думаю, это ему удалось
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился мнением о голкипере команды Витеке Ванечеке по итогам матча регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:2, ОТ).

«В первом периоде у него было не слишком много работы, но во втором он сделал несколько важнейших сэйвов и давал нашей команде шанс на победу. Всем понятно, что мы сегодня играли против сильной команды, которая обладает большой огневой мощью, поэтому наш вратарь понимал, что должен провести сильный матч. И я думаю, это ему удалось», – цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что «Вашингтон» провёл два матча в новом сезоне. В первой встрече «Кэпиталз» обыграли «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1).

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