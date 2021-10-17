Кенневилль: Бобровский вытащил для нас стартовый период. Он действовал превосходно
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Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневилль поделился мнением о российском голкипере Сергее Бобровском по итогам матча с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:1).
«Боб вытащил для нас стартовый период. Он действовал превосходно в моменты, когда мы позволили сопернику создать парочку шансов.
Он выглядит более комфортно, более спокойно в воротах. Думаю, что и рождение дочки тоже помогло ему отрешиться от прошлого, чтобы настроиться на настоящее. Отличный старт сезона», – цитирует Кенневилля официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, что в начале октября у хоккеиста родилась дочь Каролина.
В текущем сезоне-2021/2022 «Флорида» провела два матча в лиге. Сначала обыграла «Питтсбург Пингвинз» (5:4, ОТ), затем переиграла «Айлендерс».
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