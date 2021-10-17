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Тротц – о Сорокине: когда мы не забиваем, хотелось бы видеть невероятные сэйвы от вратаря

Тротц – о Сорокине: когда мы не забиваем, хотелось бы видеть невероятные сэйвы от вратаря
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Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц подвёл итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (1:5).

«Мы неплохо смотрелись два периода, но проблема в том, что когда мы проваливались в обороне, мы проваливались капитально.

Когда мы пропустили четвертый гол, у меня возникло ощущение, что мы перестали играть. Соперник почувствовал кровь, и уже не упустил добычу.

У Сорокина было не так много работы, а это самая сложная ситуация для голкипера. Конечно, когда мы не забиваем, хотелось бы видеть невероятные сэйвы от вратаря, но нельзя не признать, что исполнение моментов у соперника было просто прекрасное. В отличие от нас», – цитирует Тротца официальный сайт НХЛ на русском языке.

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